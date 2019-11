Processo Varano: ascoltati come testimoni un agente di Polizia e uno della Gdf

Nuova udienza a Forlì per il processo Varano in in cui sono imputati gli ex vertici della Cassa di Risparmio di San Marino, di Carifin e del Gruppo Delta. Oggi sentiti in aula due testimoni indicati dal Pm: un agente della Polizia di Stato e uno della Guardia di Finanza che hanno collaborato alle indagini. La prossima udienza è stata programmata per il 24 febbraio 2020, quando saranno sentiti altri testimoni così come nelle altre tre udienze già fissate, a marzo ed aprile.