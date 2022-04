GIUDIZIARIA Processo vertici Federcalcio: "Tutti gli emolumenti alla luce del sole" Sentito come testimone il Presidente Cons Gian Primo Giardi. Il 3 maggio verrà sentito Alan Gasperoni che con una denuncia fece partire le indagini

Nuova udienza del processo in cui il Presidente della Federcalcio Marco Tura e il Segretario Generale Luigi Zafferani sono imputati per amministrazione infedele in relazione all'erogazione di un compenso mensile di circa 1.000 euro, fra il 2017 e il 2019, ai membri del Consiglio Federale. Sentito oggi come testimone il Presidente del Cons Gian Primo Giardi. Rispondendo alle domande del Procuratore del Fisco Roberto Cesarini, del Giudice del dibattimento Alberto Buriani e dell'avvocato difensore di Tura, Pier Luigi Bacciocchi, Giardi ha dichiarato che gli emolumenti, sotto forma di compensi, rimborsi spese o gettoni di presenza, sono sempre stati messi a bilancio alla luce del sole e le modifiche dei regolamenti della Federcalcio, che li autorizzavano, sono stati ratificati dal Consiglio Nazionale del Cons, in alcuni casi, dopo approfondimenti.

Giardi ha anche precisato che gli emolumenti erano iscritti al bilancio della Federcalcio, sotto altre voci, anche prima del 2017. Oggi doveva essere sentito anche Alan Gasperoni, dalla cui denuncia è partita l'indagine scaturita nel processo, ma per un difetto di notifica la sua audizione è stata rinviata al prossimo 3 maggio. “Il quadro – ha dichiarato il Giudice Buriani – è molto chiaro” lasciando intendere che dopo l'audizione di Gasperoni il processo potrebbe rapidamente avviarsi alla conclusione e quindi alla sentenza di primo grado. Entrambi gli imputati sono stati recentemente rieletti ai vertici della Federcalcio.

