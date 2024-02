Processo Volpinari Buriani, ascoltata come testimone l'ex magistrato dirigente Valeria Pierfelici

Processo Volpinari Buriani, ascoltata come testimone l'ex magistrato dirigente Valeria Pierfelici.

Conclusioni bis del processo in cui erano imputati, per abuso di autorità e falso ideologico, i commissari della Legge Alberto Buriani e Antonella Volpinari, scaturito dalla denuncia presentata dagli ex vertici di Asset Banca Barbara Tabarrini e Stefano Ercolani, parti civili in questo processo, secondo i quali l'indagine in pool dei due magistrati inquirenti nei loro confronti, per amministrazione infedele, non era legittimata dall'atto di delega del Magistrato Dirigente.

Il processo già mesi fa era arrivato ad un passo dalla sentenza ma l'ordinanza del giudice Adriano Saldarelli, alla quale le difese si sono opposte, di ascoltare come testimone il giudice Valeria Pierfelici, all'epoca dei fatti era Magistrato Dirigente, ha di fatto riaperto il dibattimento.

La testimonianza di Valeria Pierfelici, a parte far calare il gelo in aula per via dei rapporti tesi con Alberto Buriani che è sempre presente ad ogni udienza, non ha in realtà portato alcun elemento nuovo al procedimento, così come ribadito per voce sola da Procura fiscale, parti civili e difese. L'allora magistrato dirigente ha chiarito il fatto che la delega di coordinamento organizzativo che ricopriva Buriani non comprendeva le co-assegnazioni, una conferma per le parti civili che hanno ribadito l'illegittimità giurisdizionale nel corso delle conclusone bis, mentre le difese hanno rilevato come la legge intrecci il coordinamento con le co-assegnazioni, richiamando inoltre quanto quella, oggetto del procedimento, fosse nota e diffusa da stampa e tv, in un periodo in cui l'epilogo Asset era un tema discusso e di interesse pubblico. il giudice Adriano Saldarelli ha assolto Antonella Volpinari da entrambi i capi d'imputazione. Per il Commissario della Legge Alberto Buriani assoluzione per falso ideologico mentre il misfatto di abuso di autorità risulta prescritto.

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: