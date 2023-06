TRIBUNALE Processo Volpinari - Buriani, Procura Fiscale chiede assoluzione Sarebbe pendente in Tribunale un fascicolo a carico di Buriani ed ex vertici BCSM per associazione a delinquere

Il Procuratore del Fisco Roberto Cesarini, nell'ambito del processo che vede imputati i due commissari della Legge Antonella Volpinari e Alberto Buriani, al termine di una articolata requisitoria nel corso della quale ha ricostruito la vicenda, ha chiesto l'assoluzione per entrambi i commissari della Legge (Alberto Buriani è attualmente sospeso) per quanto riguarda il capo di imputazione di falso in atto pubblico perché il fatto non sussiste, mentre per l'altro capo di imputazione- abuso di autorità- ha chiesto l'assoluzione piena per Antonella Volpinari e con formula dubitativa, per insufficienza di prove, per Alberto Buriani.

Un distinguo probabilmente dettato da un fatto nuovo, emerso proprio dalla requisitoria del Procuratore del Fisco. In tribunale sarebbe pendente da pochi giorni un fascicolo per presunta associazione a delinquere finalizzata a fare chiudere Asset Banca in cui compare il nome di Buriani e quello di ex vertici di Banca Centrale. In questo fascicolo il nome della Volpinari non emerge, nemmeno come favoreggiamento esterno.

