Profughi afghani: i più giovani ospitati da una famiglia, ora sotto tutela del Servizio minori

Profughi afghani: i più giovani ospitati da una famiglia, ora sotto tutela del Servizio minori.

È terminata nella serata di giovedì, nel comando della Gendarmeria, l'audizione dei tre profughi scoperti nel cassone di un mezzo pesante a Chiesanuova. Con l'ausilio di un interprete, i gendarmi hanno confermato che si tratta di Afghani in fuga: uno maggiorenne e due minorenni. Sono stati assistiti fino a tarda sera e rifocillati dopodiché il più grande è stato ospitato in uno degli appartamenti di Montegiardino, in uso alla Protezione Civile, mentre i più giovani hanno passato la notte da una famiglia che li ha accolti, grazie alla procedura di affido formalizzata dal tribunale. Ora proprio per la loro età sono sotto la tutela del Servizio Minori che dovrà trovare una struttura in grado di accoglierli. Sembra che tra i profughi ci sia un rapporto di parentela, anche se non confermato. Mentre il maggiorenne è libero di muoversi. Il camionista rumeno, che aveva dato l'allarme, è risultato estraneo alla vicenda.

[Banner_Google_ADS]









I più letti della settimana: