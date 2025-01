SAN MARINO Proiettile in salotto a Domagnano, tragedia sfiorata durante battuta al cinghiale Colpo di fucile infrange il vetro di una finestra. Paura per la padrona di casa che si trovava sul divano

Proiettile in salotto a Domagnano, tragedia sfiorata durante battuta al cinghiale.

Tragedia sfiorata ieri a Domagnano. Durante una battuta al cinghiale, svoltasi domenica mattina in località San Michele e Ranco, un colpo ravvicinato di fucile calibro 12 con palla unica (erroneamente avevamo scritto carabina), partito da una postazione fissa, ha mandato in frantumi il vetro di una finestra in via Umano da Sterpeto, finendo nel salotto di un’abitazione.

Grande spavento per la padrona di casa che, al momento dello sparo – erano le 11:40 – si trovava seduta sul divano. Sul posto è intervenuta la Guardia di Rocca, che ha eseguito i rilievi, fotografato i danni e raccolto le dichiarazioni della signora.

Successivamente, è intervenuta la Guardia ecologica, che avrebbe sequestrato i fucili utilizzati nella battuta. Gli agenti hanno anche ascoltato i cacciatori presenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Per la cronaca, sono stati abbattuti 27 cinghiali durante la battuta, organizzata dall’Ufficio Gestione Risorse Ambientali e Agricole.



Articolo in aggiornamento

