GIUDIZIARIA Public Netco: indagati gli ex vertici e amministratori

Public Netco: indagati gli ex vertici e amministratori.

Gli ex vertici e gli ex membri della Public Netco, società attualmente in liquidazione volontaria, sono indagati a vario titolo per il reato continuato, ed in concorso, di amministrazione infedele. Lo rivela “Giornalesm” che precisa come l'istruttoria si sia aperta dopo un esposto presentato dal Segretario di Stato Roberto Ciavatta. Nello specifico il Commissario della Legge inquirente Elisa Beccari sta indagando l'ex presidente della Public Netco Mirko Peverani, gli ex membri del cda Francesca Podeschi e Luciano Ciavatta, l'ex direttore Jaume Salvat Font e l'imprenditore del settore informatico Matteo Casadei. Al centro della vicenda la partnership con Zte Italia e forniture per svariati milioni di euro.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: