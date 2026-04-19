Pullman turistico in fiamme a Borgo Maggiore

Il video del pullman in fiamme in Via Oddone Scarito

Sulla strada che collega il centro storico di Borgo Maggiore a Città di San Marino, lungo via Oddone Scarito, un pullman turistico è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme nel primo pomeriggio di oggi.

Secondo le prime informazioni, il mezzo stava percorrendo il tratto in salita quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è sviluppato un incendio nella parte posteriore del veicolo. In pochi minuti il rogo si è esteso, generando una densa colonna di fumo visibile anche a distanza. L’autista, accortosi della situazione, ha prontamente fermato il mezzo: a bordo non erano presenti passeggeri.

Sul posto è intervenuta la Squadra Antincendio della Polizia Civile di San Marino, che ha immediatamene attivato le procedure per domare le fiamme e a mettere in sicurezza l’area. Presenti anche le forze dell’ordine per la gestione della viabilità, temporaneamente rallentata.













