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Quattro lupi adulti ripresi a pochi metri da un'abitazione a Domagnano

La fototrappola nel giardino di una famiglia in strada Monte Olivo ha immortalato il passaggio del branco

18 set 2026
Il video della fototrappola
Il video della fototrappola

Quattro lupi adulti sono stati ripresi la notte scorsa a pochi metri da un'abitazione nelle campagne che da Domagnano conducono a Torraccia, in strada Monte Olivo. Le immagini arrivano da una fototrappola installata nel giardino dei genitori di un sammarinese, che ha condiviso il video sul gruppo San Marino Risponde, esprimendo preoccupazione e riaprendo sui social il dibattito sulla presenza dei lupi così vicino alle abitazioni e sui possibili rischi per gli animali di famiglia.

Si tratta di un nuovo avvistamento di lupi dopo altri episodi registrati sul territorio, come quello del 5 settembre a Serravalle.




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