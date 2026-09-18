Quattro lupi adulti ripresi a pochi metri da un'abitazione a Domagnano La fototrappola nel giardino di una famiglia in strada Monte Olivo ha immortalato il passaggio del branco

Quattro lupi adulti sono stati ripresi la notte scorsa a pochi metri da un'abitazione nelle campagne che da Domagnano conducono a Torraccia, in strada Monte Olivo. Le immagini arrivano da una fototrappola installata nel giardino dei genitori di un sammarinese, che ha condiviso il video sul gruppo San Marino Risponde, esprimendo preoccupazione e riaprendo sui social il dibattito sulla presenza dei lupi così vicino alle abitazioni e sui possibili rischi per gli animali di famiglia.

Si tratta di un nuovo avvistamento di lupi dopo altri episodi registrati sul territorio, come quello del 5 settembre a Serravalle.

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