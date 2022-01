COVID Rabini: "A San Marino raggiunto il plateau dei contagi" Ma oggi la curva è tornata a salire. Due i decessi registrati

Sono 221 i nuovi casi rilevati, a fronte di 184 guarigioni. Purtroppo ci sono stati due decessi, portando il totale da inizio pandemia a 105. I positivi attivi diventano 1571, 35 in più di ieri. Dieci i pazienti ricoverati in ospedale, di cui tre in terapia intensiva. "L'ospedale al momento tiene - spiega il direttore generale dell'Iss, Sergio Rabini -. I dati si sono stabilizzati. Abbiamo circa 200 positivi al giorno. Questo da una parte ci continua a preoccupare, ma dall'altra ci dice che c'è una stabilità dei numeri. Siamo arrivati a un plateau. Noi ci auguriamo che sia l'inizio di una flessione dei casi".

Le vaccinazioni proseguono con ritmo di 800-1000 punture al giorno e secondo l'Iss si arriverà alla copertura della popolazione vaccinabile con la terza dose entro la prima settimana di febbraio. Al via domani le iniezioni anti-Covid per i bambini tra i 5 e gli 11 anni. Intanto, durante il Consiglio di ieri il segretario Ciavatta ha spiegato le ragioni dell'eliminazione del certificato anticorpale dai documenti validi per ottenere il Green pass. Ragioni confermate dall'Iss. “I test sierlogici attualmente disponibili – spiegano – non sono in grado di individuare specificatamente gli anticorpi neutralizzanti, gli unici considerati come protettivi”.

Nel video l'intervista al direttore generale dell'Iss, Sergio Rabini

