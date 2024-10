RICCIONE Raffiche di vento a 70 kh, alberi caduti in centro. Nessuna criticità sul Monte Nessun intervento, al momento a San Marino, come riferisce il Capo della Protezione Civile Pietro Falcioni

Raffiche di vento a 70 kh, alberi caduti in centro. Nessuna criticità sul Monte.

A causa delle forti raffiche di vento che da questa mattina hanno colpito il territorio di Riccione, raggiungendo anche i 70 chilometri orari, si sono verificati alcuni danneggiamenti. In viale Dante un grosso pino è caduto nel tratto compreso tra i viali Catalani e Ponchielli. Situato sul lato monte del viale, crollando a causa delle raffiche fortissime, ha danneggiato il marciapiede, finendo per adagiarsi sui rami di un pino e un palo dell’illuminazione dall’altra parte della carreggiata.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale che hanno chiuso momentaneamente un breve tratto della strada e richiesto l’intervento di Geat per la rimozione dell’albero.

Un grosso pioppo è caduto all’interno del canile intercomunale in viale Albana, finendo sui box al cui interno erano presenti sia un operatore che i cani, tutti rimasti illesi.

Durante la mattinata, si sono verificate diverse cadute di rami di alberi. Due di queste sono state registrate all'interno di giardini privati in viale Cavour, dove la Polizia locale è intervenuta per mettere in sicurezza la zona. In uno dei due casi, un ramo ha colpito i cavi della corrente elettrica, lasciando alcune abitazioni senza energia.

Le chiamate al centralino della Polizia locale sono state numerose anche per alberi potenzialmente pericolanti come in viale Fratelli Bandiera, dove sono intervenuti anche i vigili del fuoco, e in viale Saluzzo.

L'amministrazione informa che nelle prossime ore saranno monitorati gli alberi ritenuti potenzialmente pericolosi.

