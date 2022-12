SAN MARINO Raid nella notte a Borgo Maggiore: Gendarmeria e Polizia Civile catturano banda di ladri

Sono entrati in territorio nella notte, e intorno alle 2 di mercoledì, hanno cominciato a forzare auto e garage per rubare tutto il possibile. Li hanno scoperti e fermati, in una operazione congiunta, le pattuglie di Gendarmeria e Polizia Civile. Si tratterebbe di una banda di 6 persone, anche se si ipotizza un settimo elemento riuscito a fuggire: sono 5 uomini e una ragazza, tra loro anche due minorenni, di diverse nazionalità. L'auto, intestata alla donna, con la quale sono entrati a San Marino ha avuto un problema meccanico e si è fermata nel centro di Borgo, dove è stata notata da una pattuglia della Gendarmeria che ha proceduto al controllo.

Sembra che con loro avessero arnesi atti allo scasso e una pistola sparachiodi. In quegli stessi minuti, gli agenti hanno notato altre persone che si allontanavano furtivamente, ed è scattato l'allarme e la caccia ai fuggitivi. Grazie anche all'intervento della Polizia Civile, sono stati catturati sei ladri. Avrebbero portato a termine alcuni furti tra Borgo Maggiore e il Ventoso. Nel corso delle ore, alla Centrale Operativa, infatti, sono giunte diverse denunce per auto scassinate e garage forzati.

I fermati sono stati portati alla Brigata di Borgo Maggiore, dove sono stati sottoposti ad accertamenti e interrogatori. I due minorenni, così come l'unica donna, sono stati denunciati a piede libero, mentre per tre di loro: un peruviano, un italiano e un macedone, si prospetterebbe il fermo in carcere. Le indagini sono tutt'ora in corso.

