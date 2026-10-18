CONDANNE Raid notturno tra Borgo Maggiore e Ventoso nel 2022: tre condanne, un patteggiamento e un'assoluzione Si chiude il processo per la serie di furti e danneggiamenti ai danni di auto e garage. Coinvolte sette persone residenti nel riminese, tra cui due minorenni all'epoca dei fatti

Raid notturno tra Borgo Maggiore e Ventoso nel 2022: tre condanne, un patteggiamento e un'assoluzione.

Tre condanne, un patteggiamento e un'assoluzione. Si è concluso così a San Marino il processo per il raid notturno del dicembre 2022, quando un gruppo di persone provenienti dal riminese aveva preso di mira auto in sosta e garage tra Borgo Maggiore e Ventoso.

Sette i coinvolti, di età compresa all'epoca dei fatti tra i 17 e i 44 anni. Le tre condanne prevedono pene da 5 mesi e 19 giorni fino a 2 anni e 8 mesi di prigionia, mentre per un quarto imputato il procedimento si è concluso con un patteggiamento a un anno e 10 mesi. Assolta l'unica donna del gruppo, difesa dall'avvocato Enrico Graziosi. Per i due ragazzi, entrambi diciassettenni all'epoca, è stata accolta la richiesta di assoluzione avanzata dalla Procura del Fisco, in quanto dichiarati non imputabili. Uno dei due era assistito dall'avvocato Monica Cappellini.

La vicenda risale alla notte del 14 dicembre 2022. Intorno alle 2, il gruppo aveva iniziato a prendere di mira vetture parcheggiate e garage, forzando portiere e accessi. A interrompere il raid era stato un guasto meccanico all'automobile utilizzata per raggiungere il Titano, intestata alla donna, rimasta in panne nel centro di Borgo Maggiore. La presenza della vettura aveva attirato l'attenzione di una pattuglia della Gendarmeria. Durante il controllo, i militari avevano notato alcune persone allontanarsi con atteggiamento sospetto.

Era così scattata un'operazione di ricerca, con il coinvolgimento anche delle pattuglie della Polizia Civile, che aveva portato al fermo di sei persone. Già nelle prime ore era emersa l'ipotesi di un settimo componente del gruppo, inizialmente sfuggito ai controlli. Nel corso degli accertamenti erano stati rinvenuti attrezzi da scasso e una pistola sparachiodi, mentre alla Centrale Operativa erano arrivate diverse segnalazioni e denunce per auto danneggiate e garage forzati tra Borgo Maggiore e Ventoso. I fermati erano stati accompagnati alla Brigata della Gendarmeria di Borgo Maggiore. I due minorenni e la donna erano stati denunciati a piede libero, mentre per tre uomini si era prospettata la custodia in carcere.

A quasi quattro anni da quella notte, arriva dunque la conclusione del procedimento giudiziario.

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