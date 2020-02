Rapina con pistola in bar a Misano, bottino oltre 2mila euro

Rapina a mano armata in un bar di Misano Adriatico dove la notte scorsa, intorno alle 2, un uomo completamente vestito di nero, con il volto coperto da casco e armato di pistola, si è introdotto all'interno del locale, in zona Belvedere, e sotto la minaccia dell'uso dell'arma si è fatto consegnare dalla cassiera l'intera somma contenuta nel registratore di cassa, pari a circa 2.000 euro. Non soddisfatto, il rapinatore ha portato via anche stecche di sigarette e gratta e vinci, per poi fuggire su uno scooter. I militari del Nor della Compagnia di Riccione hanno avviato le prime attività investigative, tra cui la raccolta delle immagini degli impianti di videosorveglianza, che hanno consentito di raccogliere elementi su cui si concentra l'attenzione degli inquirenti.



