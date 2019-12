CHIESANUOVA Recuperati morti i due cani intrappolati nella rete fognaria

Non ce l'hanno fatta i due cani da caccia intrappolati da domenica scorsa nella rete fognaria a Chiesanuova, poco distante dal ponte di Fiorentino. I loro corpi sono stati recuperati senza vita nel tardo pomeriggio. Impegnati per ore gli uomini della Polizia Civile e servizi preposti in una operazione straordinaria per tentare di liberare i due animali che, pare, si siano introdotti nelle rete fognaria all'inseguimento di un istrice, per poi rimanervi incastrati.

Nel video, l'intervista al Capo della Protezione Civile, Fabio Berardi



