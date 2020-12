Recuperato il cane caduto dalla rupe in Città: avventura a lieto fine per un lagotto e la sua padrona

Avventura a lieto fine per un cane e la sua padrona, una ragazza sammarinese. Nel pomeriggio, durante una passeggiata, nella zona tra il Passo delle Streghe e la Seconda Torre, in Città, il cane si è allontanato ed è scivolato lungo la rupe. Per recuperarlo, si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco del SAF da Rimini, specializzati nel soccorso speleo-alpino-fluviale.

Sul posto, la Polizia Civile con gli uomini della Sezione Antincendio in supporto dei Vigili del Fuoco. I soccorritori si sono calati con delle funi e alla fine sono riusciti a imbragare il cane e a salvarlo. Non è stato semplice, perché l'animale continuava a scivolare, ma alla fine si è concluso tutto per il meglio.



