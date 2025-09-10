Recuperato il corpo dell'uomo precipitato dal Passo delle Streghe: è un 38enne del Ferrarese

È stata recuperata poco dopo le 5 di mattina la salma dell’uomo precipitato martedì dal Passo delle Streghe: si tratta, stando alle prime informazioni, di un 38ennne originario di Bondeno, in provincia di Ferrara. Nella notte, alle forze già in campo – Polizia Civile Sezione Antincendio, Gendarmeria, i sanitari del 118 sammarinese e Vigili del Fuoco di Rimini e Bologna – si è aggiunto anche i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della stazione di Monte Falco. Hanno collaborato all’operazione i volontari della Protezione Civile, che hanno garantito l’illuminazione della zona insieme ai Vigili del Fuoco, mentre la Gendarmeria ha utilizzato nuovamente i droni per agevolare le operazioni e ha curato gli aspetti di Polizia Giudiziaria. Oltre 20 persone sono state impegnate nelle operazioni di recupero, rese particolarmente difficili dalla zona impervia dove era precipitato il corpo.

Seguiranno aggiornamenti