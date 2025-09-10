TV LIVE ·
Recuperato il corpo dell'uomo precipitato dal Passo delle Streghe: è un 38enne del Ferrarese

L'uomo aveva 38 anni, il recupero avvenuto attorno alle 5 di mattina.

10 set 2025
Foto del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna - CNSAS
Foto del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna - CNSAS

È stata recuperata poco dopo le 5 di mattina la salma dell’uomo precipitato martedì dal Passo delle Streghe: si tratta, stando alle prime informazioni, di un 38ennne originario di Bondeno, in provincia di Ferrara. Nella notte, alle forze già in campo – Polizia Civile Sezione Antincendio, Gendarmeria, i sanitari del 118 sammarinese e Vigili del Fuoco di Rimini e Bologna – si è aggiunto anche i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della stazione di Monte Falco. Hanno collaborato all’operazione i volontari della Protezione Civile, che hanno garantito l’illuminazione della zona insieme ai Vigili del Fuoco, mentre la Gendarmeria ha utilizzato nuovamente i droni per agevolare le operazioni e ha curato gli aspetti di Polizia Giudiziaria. Oltre 20 persone sono state impegnate nelle operazioni di recupero, rese particolarmente difficili dalla zona impervia dove era precipitato il corpo.

Seguiranno aggiornamenti




Foto Gallery

Foto del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna - CNSAS

