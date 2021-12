Regali di Natale. Scopriamo quali sono i più gettonati a San Marino

Sotto l'albero di Natale si trovano i regali più disparati e sempre di più si vogliono accontentare i gusti di tutti, facendo acquisti mirati. Mentre in Italia Confcommercio stima che un cittadino su quattro ha rinunciato allo scambio di doni natalizio per questioni economiche o per evitare il rischio di contagiarsi con il Covid, a San Marino non c'è stato un significativo calo degli acquisti. I commercianti sono soddisfatti delle vendite, in tutti i settori. A partire da quello dell'abbigliamento, un evergreen dei regali di Natale.









"La scelta dei regali è caduta su capi raffinati e con un gusto innovativo - spiega Alessandro Barulli -. Si ha voglia di un cambiamento. Non più solo capi comodi per lo smartworking, ma giacche, abiti, talleur, meglio se con fantasie più vistose".

I più fortunati rimangono i bambini, che ricevono più regali di tutti. Così abbiamo cercato di scoprire quali sono i giocattoli che vanno per la maggiore. "Le barbie sono andate molto bene - racconta Lella Galassi -. Anche i giochi di società vanno benissimo, sia per i grandi sia per i piccoli".

Non è finita qui, perché anche il settore della tecnologia ha avuto successo, dai videogiochi, alla telefonia fino ai piccoli elettrodomestici. "Sicuramente i prodotti più venduti - illustra Leonardo Antonioli - sono le console, i giochi, i tablet, i notebook, passando per i piccoli elettrodomestici, apprezzati dai nostri utenti per i regali".

Nel video le interviste a Alessandro Barulli, Lella Galassi e Leonardo Antonioli