SAMMARINESE DENUNCIATO Registra di nascosto in ospedale con gli occhiali smart e pubblica i video: denunciato Il cittadino sammarinese ha filmato la visita tra Pronto Soccorso e Neurologia mostrando medici e operatori sanitari. L'Istituto valuta richiesta di risarcimento danni. Il CE annuncia maggiori misure di sicurezza

Registra di nascosto in ospedale con gli occhiali smart e pubblica i video: denunciato.

Registra di nascosto con degli occhiali smart la propria visita in Pronto soccorso e in Neurologia all'ospedale di Stato, e poi pubblica tutto sui social, nelle proprie storie. Protagonista un cittadino sammarinese che è stato denunciato dall'Iss nei giorni scorsi.

Nei video erano infatti chiaramente visibili professionisti sanitari nell'esercizio delle proprie funzioni, "ponendo profili di particolare attenzione - scrive l'Iss in una nota - in materia di tutela della riservatezza, dell’immagine, della dignità personale e professionale e della protezione dei dati personali".

L'esposto, sottolinea l'ISS, è stato presentato "a tutela dei professionisti coinvolti, della riservatezza delle persone presenti negli ambienti sanitari, compresi utenti e assistiti, della continuità e serenità dell'attività assistenziale, nonché dell'immagine e del corretto funzionamento dell'Istituto."

Le immagini mostrano l'uomo ricevere cure nell'ambulatorio del 118, scherzare e giocare con un minore usando una carrozzina all'interno della sala d'attesa, poi recarsi nell'ambulatorio di neurologia e ricevere una visita.

L'episodio si aggiunge ad un altro caso recente al Pronto Soccorso, in cui era stato necessario l'intervento delle Forze dell'Ordine per comportamenti aggressivi nei confronti del personale. Anche alla luce di questi episodi, il Comitato Esecutivo dell'ISS ha di nuovo richiesto "una maggiore presenza di personale privato addetto alla sicurezza con presenza in Ospedale anche nelle fasce diurne."

L'Istituto ribadisce che "ogni forma di aggressione verbale, minaccia, intimidazione, esposizione indebita o ripresa non autorizzata effettuata fraudolentemente, non può essere considerata accettabile e sarà valutata con la massima attenzione."

L'ISS conferma infine che nei prossimi giorni saranno valutate ulteriori azioni, "anche in relazione all'eventuale richiesta di risarcimento dei danni subiti, diretti e indiretti, compresi quelli riferibili alla lesione dell'immagine dell'Ente."

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