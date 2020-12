Relazione Banca Cis: mandato all'Avvocatura per esposto alla magistratura e accertamento responsabilità dei vari Governi

A seguito di quanto emerso dalla relazione della Commissione d'inchiesta su Banca Cis il Congresso di Stato ha dato mandato all'Avvocatura dello Stato di verificare la sussistenza dei presupposti per presentare un esposto alla magistratura su eventuali reati ma anche per chiedere agli organi competenti di accertare eventuali responsabilità da parte del Congresso di Stato negli anni presi in esame dalla Relazione stessa. Il mandato all'avvocatura prevede anche la costituzione parte civile in eventuali procedimenti ed azioni cautelari sui patrimoni delle persone coinvolte nei fatti illegittimi esposti nella relazione. Lo ha reso noto oggi la Segreteria agli Interni.