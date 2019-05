Report: focus antiriciclaggio sull' acquisto di immobile Siri

Un'inchiesta di Report anticipata dal Tg3, riporta ANSA, si concentra proprio sul sottosegretario ai Trasporti raccontando che Armando Siri ha acquistato, per la figlia, una palazzina con 585 mila euro provenienti da un mutuo acceso presso una banca di San Marino ed il notaio che ha stipulato l'atto ha segnalato la compravendita come operazione sospetta di riciclaggio. Sono le garanzie che avrebbe fornito Siri alla banca a finire sotto la lente del programma e, quando la giornalista chiede al notaio se vi siano state delle garanzie reali per ottenere il mutuo, lui risponde: "Ah questo io non glielo posso dire, io posso dire che garanzie reali nell'atto o con atto successivo almeno a mio rogito non ce ne sono...".

Siri nega e valuta la querela per diffamazione, ma l'episodio potrebbe gettare nuova benzina sul fuoco del rapporto tra M5S e Lega. Salvini parla di "fango" e invita i magistrati a interrogarlo al più presto. La resa dei conti nel governo al Consiglio dei ministri sul caso Siri, i Cinquestelle non cessano di premere sulla Lega per far dimettere il sottosegretario. Di Maio accusa Salvini: "E' forte solo con i deboli".