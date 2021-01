Report: un anonimo dice che Daniele Guidi è "attenzionato", con l'Ing Tommasi, da Banca Centrale e Aif, per una intermediazione

Nella puntata di ieri sera del programma di rai 3 “Report” è emerso che l'ex Direttore ed Amministratore Delegato di Banca Cis Daniele Guidi, indagato a San Marino per il “Caso Titoli” e dalla Procura di Roma, per traffico di influenze, sarebbe attenzionato da Banca Centrale e Aif, da poche settimane, insieme all'ingegner Vincenzo Tommasi per una intermediazione relativa al recupero di un credito da 20 milioni, vantato da Banca Cis. Lo ha affermato, durante la trasmissione, un testimone anonimo.





Il presidente della Commissione d'inchiesta su Banca Cis Gerardo Giovagnoli, intervistato dalla giornalista di “Report” ha rivelato che la commissione, alla luce delle ispezioni condotte da Banca Centrale, ha potuto apprendere che una delle operazioni più dubbie è stata l'erogazione di 20 milioni per il Kalibia Beach, un resort in costruzione in Tunisia. I legali di Guidi hanno precisato a “Report” che il finanziamento da 20 milioni al gruppo “Make” risale al 2008, quando il loro assistito non aveva alcun ruolo in Banca Cis, mentre l'ingegner Tommasi – coindagato con Guidi dalla Procura di Roma per la maxicommessa sulle mascherine importate dalla Cina - “era persona da tempo conosciuta dalla Banca come stimato professionista e consulente attivo non solo nel settore della difesa”.