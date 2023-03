Resta ricoverato in rianimazione al Bufalini di Cesena in prognosi riservata il 35 sammarinese vittima lo scorso sabato di un incidente in moto. Il giovane era con degli amici a Fontanelle di San Leo su un percorso spesso utilizzato dagli appassionati di enduro quando ha perso il controllo della sua moto impattando violentemente sul terreno.