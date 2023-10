DECRETO Revoca confische "Mazzini": comprovata la provenienza lecita di beni e somme restituiti alle parti

Processo “Conto Mazzini”: torniamo sulla questione della revoca delle confische di somme e beni immobili chieste dalle difese di Giuseppe Roberti, Moris Faetanini, Claudio Podeschi, Pier Marino Mularoni, Pier Marino Menicucci e Nicola Tortorella. Il Giudice dell'esecuzione Vico Valentini ha applicato la sentenza d'appello del Giudice Francesco Caprioli.

Non si tratta, in sostanza, di una restituzione di beni tout court, come avevano richiesto le difese, ma solo di quei beni per cui è stata comprovata la provenienza lecita. Nel dare esecuzione alla sentenza d'appello, il Giudice Valentini aveva infatti disposto alla Polizia Giudiziaria una ricognizione sui beni posti sotto sequestro; le parti inoltre avevano presentato delle memorie. Questo dunque ha portato alla parziale, in qualche caso totale, restituzione dei beni confiscati. Per le parti adesso la possibilità di appellarsi fino al ricorso in terza istanza.

