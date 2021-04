Revocati gli arresti domiciliari ai due giovani sammarinesi indagati per violenza della libertà sessuale

Revocati gli arresti domiciliari ai due giovani sammarinesi a cui era stata applicata la misura cautelare dopo la denuncia per i fatti accaduti l'11 aprile a Borgo Maggiore. Lo rende l'avvocato difensore Sabrina Lettoli. Nel decreto di revoca, precisa il legale “si evince che la Magistratura ha concordato con questa difesa nel ritenere non sussistente l’esigenza cautelare connessa al pericolo di inquinamento probatorio, né il pericolo di fuga né di reiterazione del reato”. Ancora in corso gli esami testimoniali e gli accertamenti giudiziari, ai quali – precisa la difesa dei due indagati - “non ci si sottrarrà nel convincimento di rendere giustizia e verità dei fatti”. Per l'avvocato Lettoli occorre lasciare che i processi si svolgano in Tribunale, senza mettere preventivamente alla gogna i due giovani indagati, in assenza di prove e sentenze. Nei loro confronti la magistratura sta indagando per le ipotesi di reato di violenza della libertà sessuale, violenza privata, violenza e minaccia contro l'autorità.