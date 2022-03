RF: "la maggioranza ha portato su un binario morto il processo Mazzini"

In un comunicato RF ricorda quanto sull'esito del Conto Mazzini abbia pesato la sentenza interpretativa del Collegio Garante (nominato dalla maggioranza, ricorda) che ha escluso il riciclaggio per occultamento come reato permanente “Questa sentenza – scrive- è stata il culmine di un lavoro condotto dalla maggioranza mirante a portare su un binario morto il processo Mazzini”. Così, dopo due anni di intenso lavoro, - continua RF- si può dire che ce l’hanno fatta: gli amici di questa maggioranza sono stati tutti prosciolti. Resta il duro giudizio politico su quella classe politica e su quei partiti, ancora oggi presenti in forza al governo. Assecondati, purtroppo, da Rete che ha attaccato i singoli giudici invece di farsi un esame di coscienza – conclude il partito di opposizione- su quanto ha provocato con la sua azione.