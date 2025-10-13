Riccione, auto tampona una bici con donna e bambina a bordo: interviene l’elisoccorso

Grave incidente questa mattina, intorno alle 8, in viale Portofino a Riccione. Una donna in bicicletta in direzione Rimini-Riccione, che trasportava una bimba sul sellino posteriore, è stata tamponata da una Volvo, con alla guida un uomo e a bordo due giovani.

L’urto ha fatto sbalzare la donna, che avrebbe colpito il parabrezza dell’auto prima di cadere a terra. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso, che ha trasportato la donna all’ospedale Bufalini di Cesena. La bambina è stata invece portata all’Ospedale Infermi di Rimini. La Polizia Locale di Riccione è intervenuta per effettuare i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente e per gestire il traffico fortemente rallentato.

