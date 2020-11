Riccione: falsa vendita di mascherine, identificati un riminese e un sammarinese

Un 45enne riminese (F.A.) e un 38enne di San Marino (S.D.) sono indagati per il reato di truffa legato alla falsa vendita di dispositivi di protezione individuale. A ricostruire la vicenda i carabinieri di Riccione. In pieno lockdown, quando in tutto il paese faceva lunghe file per accaparrarsi i dpi, i due hanno proposto una partita di 5mila mascherine chirurgiche ad un prezzo vantaggioso – di 2mila euro - ad una farmacia riccionese. Il titolare ha accettato la proposta pagando il materiale tramite bonifico, ma la fornitura non è mai arrivata. Dopo la denuncia, i due uomini sono stati identificati e deferiti all'autorità giudiziaria.