Riccione: grave ragazza in bici travolta da mezzo pesante

Grave incidente nel pomeriggio di venerdì a Riccione, verso le 16 un Camion con braccio della ditta f.lli Anelli stava percorrendo via Verdi in direzione mare monte quando all'altezza dell'incrocio con via Tasso ha svoltato a destra, finendo per travolgere una ragazza in bicicletta che stava pedalando proprio nella stessa direzione. Un impatto terribile per la ciclista, intorno ai 30 anni, soccorsa dal 118 per un primo intervento. Dopodiché i sanitari l'hanno trasportata all'ospedale Infermi di Rimini in codice 3.





Sul posto per ricostruire la dinamica dell'incidente la Polizia Locale intercomunale di Misano, Coriano e Riccione. Chiuse le vie adiacenti per consentire i rilievi e raccogliere le testimonianze.