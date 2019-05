Riccione, i carabinieri stroncano giro di droga

I carabinieri di Riccione hanno stroncato un giro di droga al Marano. Fondamentali le segnalazioni dei cittadini. Lo spaccio avveniva nei pressi del parcheggio dell'ex hotel Conchiglie, mentre era sugli autobus della linea 11 che i pusher si scambiavano droga e informazioni. In manette due albanesi di 23 anni e un marocchino di 28, talmente convinti di farla franca da scambiare per controllori i militari e di mostrare loro il biglietto del bus durante il blitz. Nel residence adibito a base logistica per i pochi mesi che gli spacciatori sarebbero rimasti in Riviera, i carabinieri hanno trovato telefoni cellulari, utilizzati per gestire la rete dei clienti, 40 grammi di cocaina, 2 di marijuana e 3 di hashish e 2mila euro in contanti ritenuti il provento dello spaccio. Fondamentale, per l'avvio delle indagini, le segnalazioni di alcuni residenti.

Nel video l'intervista a Marco Califano, Comandante Carabinieri Riccione.