Riccione, investe ciclista e scappa: caccia al pirata della strada

La Polizia Stradale sta risalendo in queste ore all'automobile che questa mattina attorno alle 8, sulla Statale di Riccione, ha investito un ciclista. La vittima è un uomo di 72 anni, di Rimini, portato al Bufalini di Cesena per un trauma cranico. Le sue condizioni sono molto gravi. Ad avvertire i soccorsi alcuni automobilisti che hanno notato il ciclista a terra a bordo strada, nella zona del cimitero. Secondo le prime informazioni l'uomo a bordo dell'auto che ha investito il ciclista si è inizialmente fermato ma poi è ripartito senza prestare soccorso.