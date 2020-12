Riccione, investito mentre attraversa la strada, muore uomo di 83 anni

Rilievi dell'incidente

Drammatico incidente nel pomeriggio di oggi a Riccione. A morire un uomo di 83 anni che stava attraversando la strada. È successo poco prima delle 17, in viale Veneto. L'anziano era appena uscito da una abitazione ed è stato investito da una Fiat 500 che procedeva in direzione monte. L'uomo è stato investito in pieno: ha sfondato il parabrezza ed è stato scaraventato sull'asfalto. Tempestivo l'intervento del 118, che ha portato l'83enne all'ospedale Ceccarini di Riccione in condizioni disperate. È morto poco dopo. La dinamica è affidata alla Polizia municipale di Riccione