Riccione, nel weekend intensificati i controlli dei Carabinieri.

Intensificati i controlli dei Carabinieri sul territorio riccionese, durante il weekend, per contrastare la criminalità. Arrestato in flagranza di reato un diciannovenne e deferito in stato di libertà un minore - entrambi di origine nordafricana -, per il furto aggravato di una borsa ai danni di una turista, che li ha riconosciuti come autori del borseggio, in uno stabilimento balneare. Quando i Carabinieri li hanno fermati, poco più in là, avevano ancora la refurtiva in mano. Il più grande dei due è stato anche denunciato per porto ingiustificato di arma poichè trovato in possesso di un coltello. Previsto per oggi il rito direttissimo . Sottratto anche uno zaino contenente un telefono cellulare e 300euro ad un giovane che passeggiava in piazzale Roma: denunciato un diciassettenne. Nei guai anche un suo coetaneo per ricettazione, poiché fermato a bordo di un motoveicolo rubato. Denunciato poi un ventunenne, coinvolto in una lite con altri giovani, a Misano Adriatico, perchè trovato in possesso di un taser e un diciannovenne trovato in possesso di due bastoni di 30 cm e di una catena in ferro, occultati all’interno dell'automobile su cui viaggiava. In quattro sono invece risultati positivi alla prova etilometrica, con sospensione della patente per guida in stato di ebbrezza, Infine, sono stati segnalati alla Prefettura di Rimini 3 soggetti per assunzione di sostanze stupefacenti. Sono state elevate in totale 13 sanzioni al codice della strada e sono stati controllati oltre 100 mezzi e 130 persone.

