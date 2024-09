Riccione, ruba una bicicletta e aggredisce un poliziotto: 53enne arrestato per resistenza e lesioni

Riccione, ruba una bicicletta e aggredisce un poliziotto: 53enne arrestato per resistenza e lesioni.

La Polizia di Stato ha arrestato un 53enne italiano senza fissa dimora per resistenza e lesioni personali. Nel pomeriggio di ieri, a Riccione, nel centralissimo Viale Ceccarini, l'uomo è stato fermato da una pattuglia mentre tentava di nascondere una bicicletta, che si presume fosse stata sottratta a una donna, dietro una siepe.

Portato in caserma, l'uomo ha accusato un malore ed è stato immediatamente trasportato dal personale del 118 all'ospedale cittadino per le cure del caso, sempre sotto la vigilanza della pattuglia. Durante l'attesa, tuttavia, il 53enne ha iniziato a dare in escandescenze, minacciando e aggredendo sia il personale sanitario sia uno dei poliziotti.

Quest'ultimo, prontamente intervenuto, è riuscito a bloccarlo, riportando però lesioni alla spalla e al collo, fortunatamente guaribili in pochi giorni. Subito arrestato, l'uomo è stato messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per il rito direttissimo, al termine del quale gli è stato imposto l'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: