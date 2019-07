Riccione: sgominata banda dei rolex

I Carabinieri di Riccione hanno arrestato tre rapinatori che il mese scorso hanno colpito più volte facoltosi turisti, derubandoli di orologi rolex, per un valore di decine di migliaia di euro. La banda, originaria della Campania, arrivava in riviera settimanalmente per rubare, in modo rapido, strappando l'orologio e dandosi alla fuga. I militari, dopo un rocambolesco inseguimento, li hanno arrestati. Avevano appena derubato un turista di un rolex Daytona da 25mila euro.

Maggiori dettagli dell'operazione saranno forniti in una conferenza stampa al Comando provinciale di Rimini.