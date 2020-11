GIUDIZIARIA Riciclaggio: condanna a 4 anni e tre mesi con confisca da 1.165.000 euro Assolto nel merito in appello il giornalista David Oddone per la pubblicazione di una chat di medici Asmo. Confermate le pene per il processo "Rally Legend"

4 anni e 3 mesi di prigionia e confisca di 1milione e 165mila euro già sotto sequestro. Questa la pena decisa in primo grado dal Commissario della Legge Roberto Battaglino per Davide Cornalba, avvocato di Lodi, accusato di riciclaggio. I suoi legali sostengono la tesi dell'origine lecita del denaro e quindi hanno già preannunciato ricorso in secondo grado.

Prima del processo Cornalba lette alcune sentenze d'appello che quindi diventano definitive. Confermata quella per il caso Rally Legend con pene, sospese, da 9 mesi ad un anno, per alcuni commissari. Assolto in Appello, nel merito, il giornalista David Oddone che in primo grado era stato condannato ad un mese per la pubblicazione della chat di alcuni medici aderenti all'Asmo: “Fissato un paletto importante – ha commentato Oddone - nella tutela della libertà di stampa”. Parzialmente riformata la sentenza di primo grado con cui era stato condannato per riciclaggio il cosiddetto Re del Vino ravennate Vincenzo Melandri. Confermata infine a tre anni e mezzo la condanna per droga ad Eder Spati. Ridotta quella della sua compagna.



