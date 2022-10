Riciclaggio, condannato Gabriele Gatti ed assolto Clelio Galassi Entrambi gli ex big PDCS erano in aula

Entrambi in aula Gabriele Gatti e Clelio Galassi hanno ascoltato, accanto ai loro legali, una sentenza che -nel processo che li vede entrambi imputati per riciclaggio- diversifica le responsabilità dei due ex Segretari di Stato. Il commissario della Legge Simon Luca Morsiani ha infatti condannato Gabriele Gatti a 2 anni e 5 mesi di prigionia (con pena sospesa per ragioni legate all'età), alla pena della multa a giorni per 20 giorni pari a 3.000 euro ed all’interdizione per due anni dai pubblici uffici e dai diritti politici. Non punibile per i fatti antecedenti al luglio 2013, anno dell'entrata in vigore della legge sull'autoriciclaggio, l'ex uomo forte della DC è stato ritenuto responsabile di trasferimento, occultamente e sostituzione di provviste tra il 02.09.2013 ed il 10.10.2015, qualche giorno prima dunque di quell'arresto che ebbe grande risalto mediatico, anche fuori dai confini di San Marino.

Il giudice ha poi ordinato la confisca per 867.821 euro, la condanna delle spese processuali, il risarcimento del danno cagionato alla parte civile, da liquidare successivamente, fissando una provvisionale di 50 mila euro. Sicuramente una sentenza che ha sorpreso, dal momento che nella scorsa udienza la stessa Procura Fiscale aveva chiesto per entrambi gli imputati l'assoluzione per i fatti anteriori al 2013, con formula dubitativa per quelli successivi. “siamo ancora in attesa di prove che non esistono” hanno commentato a caldo gli avvocati di Gabriele Gatti, che hanno dichiarato di attendere le motivazioni ed hanno preannunciato appello Clelio Galassi è stato assolto: questa ultima udienza è iniziata con l'arringa del suo collegio difensivo, che si dice soddisfatto di una sentenza di cui comunque si attendono le motivazioni. Anche per Clelio Galassi il Commissario della legge ha ordinato la confisca di 653 mila euro, da eseguire in parte in via diretta ed in pate per equivalente. Nel video l'intervista ad Alberto Selva, avvocato difensa Clelio Galassi.

