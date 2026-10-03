Riciclaggio, Giochi del Titano: "Noi estranei, sospesi i dipendenti coinvolti"

La Giochi del Titano Spa sceglie la linea della fermezza dopo l’indagine per concorso in riciclaggio che ha portato agli arresti domiciliari per il direttore generale Salvatore Caronia e all’iscrizione nel registro degli indagati di quattro altri dipendenti compreso il vicedirettore Angelo Muraccini. Con una nota, la società che gestisce la casa da giochi di Rovereta annuncia di aver sospeso e sostituito le figure coinvolte nell’inchiesta e rivendica “con forza la propria totale estraneità rispetto alle ipotesi di reato attualmente al vaglio degli inquirenti”. Dissociandosi dagli eventuali illeciti commessi da singoli dipendenti, l’amministrazione di Giochi del Titano afferma di aver “sempre operato nel pieno rispetto delle normative vigenti” e applicato “i presidi di controllo interni previsti dalle norme in vigore”. Offrendo la disponibilità alla magistratura per fare piena luce su quanto accaduto, rassicura inoltre sulla regolare prosecuzione delle attività.

Il Tribunale di San Marino sta procedendo anche a carico di Giochi del Titano per responsabilità amministrativa delle persone giuridiche da reato, ai sensi della legge 99/2013. Gli inquirenti ritengono necessario accertare il motivo per cui dalla società non siano mai state segnalate all’Agenzia di Informazione Finanziaria le posizioni dei due presunti riciclatori di denaro, Elio Marino e Aizada Chokoeva, nonostante la presenza di indici di anomalie. Nella giornata di ieri, venerdì, intanto, si è riunito il consiglio direttivo dell’Ente di Stato dei Giochi, che ha dato mandato ai propri legali di seguire la vicenda, al fine di valutare l’eventuale esercizio degli strumenti di tutela previsti dalla legge.

E arrivano anche le reazioni della politica all’indagine. La maggioranza dice di seguire "con la massima attenzione" gli sviluppi e auspica piena chiarezza nelle sedi competenti, rispettando l'autonomia della Magistratura, le garanzie e il principio di presunzione di innocenza. Quanto sta emergendo, scrive, dimostra l'importanza degli strumenti di controllo e della collaborazione internazionale nel contrasto agli illeciti, sui quali chiede alle istituzioni di continuare a investire. Dalle opposizioni, Domani Motus Liberi, Repubblica Futura e Rete chiedono al governo di riferire sulla vicenda nella sede istituzionale più opportuna, ritenendo "insoddisfacente" la nota diffusa dal Congresso a poche ore dalla notizia, in cui si garantiva la continuità gestionale e la massima collaborazione istituzionale con l'Autorità Giudiziaria. Parlano di fatti "allarmanti", di fronte ai quali, data la natura pubblica della società, è impossibile rimanere indifferenti, e sollecitano interventi con piena trasparenza affinché simili situazioni non si ripetano più.







