I GRADO Riciclaggio, sette condanne e confisca da 2,4 milioni

Riciclaggio, sette condanne e confisca da 2,4 milioni.

Sette condanne ed una confisca per oltre 2,4 milioni di euro. Si è concluso così il primo grado di giudizio di un processo per riciclaggio articolato e complesso, nel quale erano contestate movimentazioni di denaro ritenuto frutto di bancarotta, truffa, reati fiscali e associazione a delinquere. Dei dodici imputati tre sono stati assolti: per due è stato dichiarato il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione. Condannati a 4 anni e 6 mesi gli altri: Fabrizio Stefano Piras, originario di Cagliari; Giancarlo e Arrigo Zurlo (di Padova), Oreste Polloni (di Reggio Emilia), Giuseppe Serrano (di Fano) Francesco e Nicolò Gomirato della provincia di Venezia. Tutti gli imputati erano accusati di avere contribuito al riciclaggio, tramite movimentazioni ed occultamento del denaro sui conti sammarinesi.



I più letti della settimana: