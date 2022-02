COVID Riconoscimento vaccino Sputnik: incontro online tra il Comites e la deputata Lucia Albano

Al centro dell'incontro il siero russo e i progressi nel percorso di approvazione. Collegati ieri allo zoom il presidente del Comites di San Marino Alessandro Amadei, il suo direttivo e la deputata di Fratelli d'Italia Lucia Albano. Quest'ultima ha dato ascolto al grido dall'allarme lanciato dalla Camera di Commercio delle Marche e da Coldiretti sulle perdite economiche causate dall'assenza di turisti e buyer russi in Italia. Da lì a poco l'interrogazione al ministro della Salute Speranza e poi la norma approvata dal Consiglio dei Ministri, che consente ai vaccinati con doppia dose Sputnik di ottenere il Green pass con un tampone negativo. “Ma non basta - insiste Amadei -, questa non può essere la soluzione”. Arriva così l'impegno della Albani a chiedere con urgenza alle autorità competenti un riscontro sulla richiesta di approvazione del siero russo. "Con il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ho un buon rapporto - promette la deputata - e nei prossimi giorni avremo un incontro. Voglio chiedergli che questo provvedimento venga ampliato. E' una grave lacuna". Il 28 febbraio scade l'esenzione per gli abitanti di San Marino vaccinati Sputnik, che al momento rimangono impossibilitati a programmare spostamenti e necessità di vita.

Nel video le dichiarazioni della deputata di Fratelli d'Italia, Lucia Albano

