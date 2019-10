Rifiuta rilievo fotografico e delle impronte digitali all'ingresso in carcere: assolto

Assolto dalla contravvenzione ascritta perché il fatto non sussiste. Con questa formula il Commissario della Legge Buriani ha assolto un sammarinese che, all'ingresso in carcere, in forza di un provvedimento di carcerazione, si era rifiutato di sottoporsi al rilievo fotografico e delle impronte digitali. L'assoluzione era stata richiesta, oltreché dalla difesa, anche dallo stesso Procuratore del Fisco Cesarini, in quanto l'articolo 259 del codice penale, non prevede espressamente questa casistica. L'imputato, inoltre, era già noto all'autorità giudiziaria, essendo alla sesta carcerazione.