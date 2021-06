Rigettata, dal Giudice del Collegio Garante l'azione di sindacato nei confronti del Commissario della Legge Buriani Chiesta la convocazione d'urgenza della commissione giustizia dai commissari di opposizione

Rigettata, dal Giudice del Collegio Garante l'azione di sindacato nei confronti del Commissario della Legge Buriani.

"Infondate le contestazioni mosse dalla Commissione affari giustizia contro Buriani". La decisione, che già stata pubblicata sul sito del Collegio Garante, apre la strada ad un provvedimento che consentirà ad Alberto Buriani, sospeso dal Consiglio Giudiziario Plenario in via cautelativa da settembre 2020 , di tornare nel suo ruolo di commissario della Legge “La sentenza di infondatezza dell'azione di sindacato promossa dalla Commissione Giustizia – spiega infatti l'avvocato Michela Vecchi, legale di Buriani - assorbe e fa decadere il provvedimento di sospensione cautelare a suo tempo adottato” Il team difensivo parla di una sentenza che fa anche giustizia sostanziale dei fatti addebitati a Buriani. Delle 15 contestazioni iniziale solo 4 avevano superato il vaglio di ammissibilità del Magistrato per l'Accertamento.

La prima riguardava le “coassegnazioni”, ovvero la formazione dei cosiddetti pool investigativi; la seconda l'aver consentito ad un giornalista di prendere visione del fascicolo di un procedimento, poi archiviato. La terza faceva riferimento ad un incontro privato con la Presidente di BCSM Tomasetti, che la difesa aveva collocato nel quadro di colloqui con le autorità di vigilanza in vista di una indagine di riciclaggio e nella quale il giudice- come si legge nella sentenza- non ha trovato elementi sufficienti per affermare la responsabilità.

Il quarto ed ultimo addebito era relativo ad un presunto ritardo nel dare applicazioni alle disposizioni dell'allora Magistrato Dirigente sulla distribuzione del lavoro.

Il Professor Roberto Bin, designato dal Presidente del Collegio Garante quale Magistrato decidente, ha tuttavia dichiarato “infondata” l'azione di sindacato. Una sentenza – sottolinea l'Avvocato Vecchi – che “accoglie le ragioni di fatto e di diritto espresse dalla difesa”.E che avrà sicuramente ripercussioni politiche. I commissari di Libera ed RF hanno richiesto una convocazione d'urgenza della commissione giustizia. Il presidente Matteo Zeppa, da noi contattato, ha preferito non rilasciare dichiarazioni.



