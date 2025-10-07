Rilasciato il 18enne di Pesaro arrestato per la bomba carta al Rallylegend: resta indagato

È stato scarcerato ieri mattina il 18enne residente a Pesaro, arrestato sabato a San Marino dopo il lancio di una bomba carta tra la folla durante il Rallylegend. Il giovane era stato fermato nella zona boschiva attorno alla prova speciale “La Casa”, teatro del gesto che ha scatenato il panico tra gli spettatori e provocato otto feriti, uno dei quali con lo sfondamento del timpano.

Come riporta Il Resto del Carlino – Pesaro, il commissario della legge inquirente, dopo averlo ascoltato, non ha ravvisato i presupposti per mantenerlo in carcere. Resta tuttavia aperto un fascicolo a suo carico per utilizzo di prodotti esplosivi in luogo pubblico. Nei prossimi giorni il magistrato titolare del procedimento valuterà se procedere con il rinvio a giudizio.

Il ragazzo, senza precedenti penali, era stato individuato grazie ai droni di sorveglianza e alle testimonianze del pubblico, che lo avevano visto fuggire a piedi nella boscaglia subito dopo l’esplosione. Fermato e condotto negli uffici della Gendarmeria, era poi stato trasferito nel carcere sammarinese, dove ha trascorso due notti.

Le autorità di San Marino hanno giustificato il fermo con tre elementi: la non residenza del giovane nella Repubblica, la presenza di numerosi feriti e la flagranza di reato, confermata dalle immagini e dai video raccolti. Il diciottenne non potrà rientrare nel territorio sammarinese se non su convocazione della magistratura.







