ALLARME MINORI Rimini: 15enne denuncia tentativo di stupro di gruppo da parte di coetanei

La vicenda è ancora da ricostruire ed il riserbo è strettissimo visto che i protagonisti sono tutti minorenni. A denunciare il presunto stupro di gruppo una ragazzina di 15 anni. Ad aggredirla, stando alle prime informazioni che la squadra mobile della Questura di Rimini sta verificando, sarebbero stati coetanei.

La violenza sarebbe accaduta ieri sera sulla spiaggia libera adiacente al porto di Rimini, nella zona della ruota panoramica. La ragazzina ha passato la serata insieme ad un gruppo di amici in un locale del lungomare ed ha poi raggiunto la spiaggia, con altre persone tutte minorenni. Lì la ragazzina, che è stata portato poi in Pronto Soccorso per gli esami del caso, ha denunciato di essere stata costretta a subire atti sessuali contro la propria volontà. Una versione la sua, che sarebbe stata confermata da alcuni testimoni, tornati nel pomeriggio in questura per ulteriori deposizioni.

