Rimini: 3 locali multati a Rimini. 190 le persone identificate dalla Polizia.

Assembramenti in pista e camerieri senza mascherine: tre locali riminesi - 2 sul lungomare e uno a Rivabella - sono stati sanzionati ieri dalla Polizia che, in vista dell'aumento delle presenze in riviera, ha potenziato i controlli. Le sanzioni hanno riguardato l'allestimento interno dei locali e il comportamento dei clienti che non ha trovato alcuna regolamentazione da parte dei gestori. Sono stati multati anche alcuni camerieri e baristi che lavoravano senza le mascherine, così come alcuni clienti. Per uno dei locali sanzionati sul Lungomare Tintori la posizione si aggrava, perché sarebbe stato venduto alcol a minorenni. Si ipotizza un periodo di chiusura. Complessivamente sono state identificate 190 persone.



