Rimini, aggressioni in zona mare ai danni di adolescenti di San Marino: indagini in corso

Nuovi episodi di violenza con protagonisti i giovani tornano a preoccupare San Marino. Nei giorni scorsi, infatti, almeno due ragazzi residenti in territorio sarebbero finiti in pronto soccorso dopo essere stati aggrediti a Rimini, in zona mare. I casi sono al vaglio della Gendarmeria, che nei prossimi giorni dovrebbe ricevere le denunce formali da parte delle vittime ed avviare gli accertamenti del caso.

Nel più grave degli episodi, un adolescente sarebbe arrivato al Pronto Soccorso di San Marino con lesioni al volto e al capo compatibili con un pestaggio e dimesso dai sanitari del 118 con una prognosi di 10 giorni. Ma una vicenda analoga era accaduta poco prima: un altro giovane è stato ricoverato a Rimini con ferite riconducibili a un’aggressione. Avrebbe detto di essersi svegliato in quelle condizioni in un parco e di non ricordare nulla. Dopo un periodo di osservazione all’ospedale di Rimini il ragazzo è stato trasferito sul Titano e poi dimesso.

Non è ancora chiaro se le vicende siano collegate tra loro, ma casi come questi tornano ad accendere i riflettori sull’aumento dei fenomeni di violenza giovanile. Un tema oggetto di discussione anche la scorsa settimana nei lavori delle Commissioni consiliari: dopo la recente colluttazione tra un 46enne e un gruppo di giovanissimi a San Marino Città, la politica ha espresso la necessità di indagare più a fondo sulle cause del disagio espresso dalle nuove generazioni e di rafforzare non solo i presidi delle forze dell’ordine ma anche il sostegno alle famiglie, creando nuovi spazi di aggregazione.







