Rimini, arrestate in flagranza due borseggiatrici sul bus Le due donne sono state bloccate dai Carabinieri durante un servizio di prevenzione e contrasto ai reati predatori

Due donne, di 45 e 28 anni, già note alle Forze dell’Ordine, sono state arrestate in flagranza di reato per furto aggravato a Rimini.

Il fermo è stato effettuato dai Carabinieri della Compagnia della città durante un servizio di prevenzione e contrasto proprio dei così detti reati predatori sugli autobus urbani. In una nota i Carabinieri spiegano che i militari hanno notato le due donne dall’atteggiamento sospetto decidendo così di seguirle. I sospetti si sono rivelati fondati: le donne, approfittando della calca sul mezzo, con destrezza, hanno sfilato il portafogli dalla borsa aperta di una ignara turista. Nonostante l’abilità, il movimento non è sfuggito ai militari che hanno così proceduto a bloccare immediatamente le presunte responsabili, sorprese con il portafogli in mano contenente documenti, carte di credito e la somma di 280 euro appena asportati.

La refurtiva è stata interamente restituita alla vittima che solo in quel momento si è resa conto di essere stata borseggiata.

Le due responsabili, su disposizione della locale Procura della Repubblica, sono state trattenute presso le locali camere di sicurezza in attesa della celebrazione del rito direttissimo previsto per la mattinata odierna.

