Rimini: arrestato 27enne residente a San Marino, sferrava testate e calci ad agente

Lo scorso 24 giugno verso le 23.00 al centro storico di Rimini è stato arrestato un 27enne brasiliano residente a San Marino e già noto alle forze dell'ordine. Rimini Today riporta che il ragazzo "ha preso a testate e sportellate un agente della Polizia di Stato e una Volante è stata distrutta". A quanto si apprende, "a chiedere l'intervento degli agenti, è stato un ristoratore" del posto "a causa di due coppie di clienti che si erano allontanate dal locale senza pagare il conto". Mentre il proprietario aspettava l'arrivo della Polizia, si era messo a inseguire i quattro giovani e si era fatto saldare il conto.

All'arrivo degli agenti, durante la fase dell'identificazione, "tre di questi pur non avendo i documenti hanno declinato le proprie generalità, il quarto ha iniziato a dare in escandescenza" colpendo violentemente con delle testate e scalciando contro la portiera "mandando in frantumi il finestrino e devastando la cellula di sicurezza". La Polizia è riuscita a ristabilire l'ordine utilizzando lo spray al peperoncino, ma uno degli agenti è rimasto ferito e ha dovuto andare al pronto soccorso dove è stato dimesso con una prognosi di 15 giorni". L'accusa per il 27enne è di "resistenza, lesioni, oltraggio danneggiamento e rifiuto di fornire le proprie generalità". È stato processato per direttissima.