Rimini, arrestato 27enne sammarinese per violenza sessuale aggravata su 4 minori

È stato arrestato nella mattinata di sabato 23 agosto dalla Squadra Mobile della Questura di Rimini, un 27enne di nazionalità sammarinese, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Urbino lo scorso aprile. Il giovane deve scontare una pena di 4 anni e 4 mesi di reclusione per violenza sessuale aggravata e continuata nei confronti di quattro minori di età compresa tra i 10 e gli 11 anni.

I fatti contestati risalgono all’estate del 2021 e sarebbero avvenuti a Carpegna (PU), durante un Football Camp frequentato da numerosi bambini. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della Squadra Mobile di Ancona, l’arrestato partecipava all’iniziativa in qualità di animatore.

L’attività di ricerca sul territorio riminese ha avuto una svolta nei giorni scorsi, quando l’uomo aveva pubblicato sui social alcuni post che ne segnalavano la presenza in zona. Sabato mattina gli agenti lo hanno individuato a Riccione, mentre assisteva a una partita di calcio giovanile, e lo hanno condotto nel carcere di Rimini. Oltre alla pena detentiva, nei confronti del condannato sono state disposte pene accessorie e misure di sicurezza: l’interdizione perpetua da incarichi in scuole e istituti frequentati da minori, il divieto di avvicinarsi a luoghi destinati all’infanzia e di svolgere lavori che comportino contatti con minori, nonché l’obbligo di comunicare alle forze dell’ordine la propria residenza e i propri spostamenti per un anno.







